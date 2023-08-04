Забредшего на базу отдыха в Уфе лисенка отпустили на волю

Фото: pxhere.com

На базу отдыха в Алексеевке забрел лисенок. Годовалое дикое животное обнаружили местные жители, которые вызвали ветеринарную службу.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что лис - подросток, а его возраст примерно около года. Ветеринары решили, что животное стоит отпустить на волю, в его естественную среду обитания.

Когда врач убедился, что лис здоров и он не представляет опасности, животное вывезли на опушку леса и отпустили. Счастливый лисенок сразу побежал обратно, к свои сородичам.

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