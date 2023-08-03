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НовостиПолитика3 августа 2023 15:01

Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначен Александр Линкевич

Александр Линкевич официально назначен заместителем руководителя администрации Хабирова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ

Фото: пресс-служба администрации Главы РБ

На должность заместителя руководителя администрации главы Башкирии назначен Александр Линкевич. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Ранее глава Башкирии анонсировал кадровые перестановки во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

По словам руководителя республики, Линкевич был повышен для координации и более эффективной работы Контрольного управления, которое он возглавляет.

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