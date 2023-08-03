В Уфе 13-летний подросток госпитализирован после наезда «Киа Сид»

Фото: отдел ГИБДД Уфы

В Уфе госпитализировали 13-летнего школьника. Юный уфимец оказалась под колесами иномарки. О произошедшем ДТП сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария была зарегистрирована 2 августа напротив дома № 149 по улице Интернациональной. 33-летний водитель «Киа Сид» наехал на подростка, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у ребенка травму головы. Мальчику понадобилась госпитализация.

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