Четверо жителей Башкирии и один ребенок заблудились в лесу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В лесах Башкирии за минувшие сутки потерялись четверо взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Так, на поиски первого пропавшего - 76-летнего пенсионера - спасатели выехали в Краснокамский район. Мужчина ушел за грибами в лес, но перестал выходить на связь. К счастью, пожилого жителя Башкирии нашли живым.

Еще один случай с заблудившимися произошел вчера днем в Белорецком районе недалеко от «Розовых скал». Отстав от тургруппы, две женщины заблудились в лесу.

Ночью 3 августа рядом с рекой Таналык около деревни Таштугай Хайбуллинского района пропал отец со своим девятилетним сыном. Семья заблудилась и не могла найти дорогу. Мужчина позвонил спасателям, которые вывели ребенка и взрослого из леса.

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