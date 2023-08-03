Туман и грозы накроют Башкирию

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает пресс-служба республиканского МЧС со ссылкой на региональных синоптиков.

Днем прогнозируется слабый ветер, который при грозах станет порывистым. Скорость воздушного потока, по сообщению МЧС, будет достигать 15 м/с. Также на отдельных участках дорог ожидается густой туман, который ухудшит видимость до 500 метров.

Температура воздуха ночью составит +15, +17, днем +27, +29 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.