В Башкирии работнику пилорамы в горло вонзился брусок дерева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бирске 49-летний мужчина получил тяжелую травму на производстве. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, несчастный случай произошел в ООО «Лесстандарт». Столяр-станочник распиливал бруски на деревообрабатывающем станке, когда в его горло вонзился брусок. Кусок дерева от вибрации пилы поменял свое местоположение и отлетел прямо в мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу.

Расследование показало, что работа на предприятии была выстроена с нарушениями. Работодателю выдано предписание обеспечить оформление акта Н-1 (документа, доказывающего производственный характер травмы).

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