Врач-онколог Антон Сафонов из Башкирии претендует на звание «Хирург года»

Фото: личный архив А. Сафонова

Уфимский врач-онколог Антон Сафонов борется за звание «Хирург года». Медик работает в РКБ им. Куватова заместителем главного врача по хирургической помощи. Антона Сафонова заметили на федеральном уровне и номинировали на престижную премию имени академика Александра Савицкого.

Только за прошлый год медик провел около 400 сложных операций, дав пациентам возможность на полноценную жизнь. Как рассказали в республиканской больнице, под руководством Антона Сафонова организована работа первичного кабинета онколога, что позволило сократить срок госпитализации пациентов до 4-5 дней при выявлении злокачественных образований. В свободное от работы время Сафонов посвящает себя волонтерству.

Жителей Башкирии просят поддержать врача и отдать свой голос по ссылке. Проголосовать можно до 12 августа.

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