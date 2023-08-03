Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 8:04

Врачи Уфы провели экстренную операцию спортсмену сурдлимпийских игр из Кении

В Уфе поблагодарили врачей, которые провели экстренную операцию спортсмену сурдлимпийских игр
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В Уфе экстренно прооперировали спортсмена сурдлимпийских игр из Кении Петер К.Омари. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем ТГ-канале. Теперь мужчину ждет длительная реабилитация.

Коллега спортсмена прислала главе регионального ведомства пост с благодарностью врачам Демской городской больницы.

- Мы все надеемся, что он вернется в большой спорт и покажет отличные результаты. Всем здоровья, - ответил Рахматуллин в ответном письме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.