Врачи Уфы провели экстренную операцию спортсмену сурдлимпийских игр из Кении

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В Уфе экстренно прооперировали спортсмена сурдлимпийских игр из Кении Петер К.Омари. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем ТГ-канале. Теперь мужчину ждет длительная реабилитация.

Коллега спортсмена прислала главе регионального ведомства пост с благодарностью врачам Демской городской больницы.

- Мы все надеемся, что он вернется в большой спорт и покажет отличные результаты. Всем здоровья, - ответил Рахматуллин в ответном письме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.