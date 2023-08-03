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НовостиОбщество3 августа 2023 7:36

В Уфе создадут оперативный штаб по строительству мечети Ар-Рахим

В течение месяца будет изучаться вся строительную документацию и проведена оценку состояния объекта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото со страницы Айнура Биргалина

Фото со страницы Айнура Биргалина

В Уфе создадут оперативный штаб, который будет координировать строительство мечети Ар-Рахим. Об этом сообщил председатель ДУМ Башкирии Айнур Биргалин. По его словам, соответствующее распоряжение дал глава республики Радий Хабиров.

- Глава поручил всем компетентным, в течение месяца, поднять и изучить всю строительную документацию, провести оценку состояния объекта, создать оперативный штаб, - рассказал он.

Биргалин добавил, что ход работ и их окончание станет известны лишь после сбора данных и их аналитики. Сроки окончания строительства озвучит лично Радий Хабиров.

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