Строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций началось в Башкирии

Фото со страницы главы Башкирии Радия Хабирова

В Башкирии началось строительство визит-центра, который будет располагаться на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях. Планируется, что объект будет сдан в этом году. Также до конца 2023 года завершается строительство пешеходной тропы до мавзолея Тура-хана.

Вместе с тем, специалисты продолжают археологические раскопки. На территории найдены многочисленные артефакты, предметы старинного быта, а также монеты.

По словам Хабирова, в планах властей сделать из Евразийского музея кочевых цивилизаций - центр притяжения туристов.

- Сформируем здесь большую туристическую зону, куда войдет и парк «Патриот». Это будет хорошая точка притяжения для наших жителей и гостей республики разного возраста и разных интересов, - рассказал Радий Хабиров.

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