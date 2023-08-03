Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 6:21

Проспект Салавата Юлаева в Уфе частично закроют до 31 августа

В Уфе частично закроют проспект Салавата Юлаева
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе почти на месяц закроют часть проспекта Салавата Юлаева. Об этом сообщает городская мэрия. Уточняется, что ограничения связаны с реконструкцией улицы Октябрьской революции.

С 3 по 31 августа движение ограничат по одной полосе проезжей части четырехполосного движения в одном направлении на проспекте Салавата Юлаева, уточнили в администрации Уфы.

- Движение будет перекрыто и по четной, и по нечетным сторонам, - добавили в мэрии.

Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.