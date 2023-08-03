Проспект Салавата Юлаева в Уфе частично закроют до 31 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе почти на месяц закроют часть проспекта Салавата Юлаева. Об этом сообщает городская мэрия. Уточняется, что ограничения связаны с реконструкцией улицы Октябрьской революции.

С 3 по 31 августа движение ограничат по одной полосе проезжей части четырехполосного движения в одном направлении на проспекте Салавата Юлаева, уточнили в администрации Уфы.

- Движение будет перекрыто и по четной, и по нечетным сторонам, - добавили в мэрии.

Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

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