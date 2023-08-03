Смертельные аварии на трассе в Башкирии унесли жизни троих человек

Фото: ГИБДД по РБ

Смертельное ДТП, унесшее жизни двоих человек, произошло на 5 км автодороги Дергачевка - Стерлитамак - Раевский, около деревни Бегеняш. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 37-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением на опасном повороте и вылетел в кювет. От удара машина опрокинулась.

Известно, что смертельные травмы получил водитель корейской машины и его 36-летний пассажир, также серьезные травмы получила 32-летняя супруга погибшего водителя.

Еще одна трагедия случилась на 1198 км автодороги Москва - Уфа. 66-летний мужчина, управляя Nissan Qashqai, совершил наезд на неустановленного пешехода, который, предположительно, лежал на проезжей части.

По обоим случая начаты разбирательства. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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