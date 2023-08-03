В Уфе женщина обнаружила окровавленный труп своего возлюбленного

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе завершено расследование уголовного дела по факту гибели мужчины, чей окровавленный труп нашла его сожительница. Трагедия произошла во время майских праздников в одном из домов микрорайона «Кузнецовский затон».

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, убитый вместе со своей возлюбленной гостил у своего дяди. Мужчины праздновали майские каникулы и выпивали. Третьего числа родственник убитого схватился за топор и зарубил племянника. От тяжелых травм мужчина умер на месте, а его тело позже нашла сожительница. Женщина вызвала полицию, которая установила правду.

- Мужчина скрываться от следствия не стал, по прибытии стражей порядке он сознался в содеянном, пояснив, что ему в очередной раз не понравилось неадекватное поведение племянника после употребления спиртного, - уточнили в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала, что у обвиняемого есть психическое заболевание, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - заключили в СК.

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