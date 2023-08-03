35-летний Закир Мухаметшин из Башкирии пропал без вести

Фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии начались поиски молодого мужчины, который исчез почти неделю назад. Речь идет о 35-летнем Закире Мухаметшине из деревни Старая Отрада Куюргазинского района. О пропаже мужчины сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в соцсетях.

По информации добровольцев, сельчанин ушел из дома 30 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно.

В распространяемой ориентировке указаны следующие приметы мужчины: рост 178 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: темно-серый свитер, темно-синие шорты, черные кроссовки.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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