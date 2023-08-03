В Башкирии простились с Радмиром Кадыровым, погибшим во время СВО

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

В Белорецком районе Башкирии простились с Радмиром Кадыровым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Печальную новость сообщил глава района Андрей Иванюта – чиновник рассказал, что в городе погибшего героя знают многие, ведь он тут родился, вырос, а еще запомнился как спортсмен, активный и сильный парень.

Защищать Родину стало сознательным решением белоречанина, ведь он уже служил в «горячих точках».

– В ходе спецоперации Радмир Кадыров неоднократно проявлял боевые навыки, стойкость и отвагу. Пользовался заслуженным уважением боевых товарищей и командования. Спи спокойно, мужественный воин! Вечная память и вечная слава героям, павшим за Россию! – написал Андрей Иванюта.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего героя.

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