В Башкирии сыну погибшего во время СВО десантника передали Орден мужества отца

Фото: vk.com/aidarsufiyanov

В Башкирии сын погибшего во время СВО десантника Артура Нальвадова получил Орден мужества, которым был посмертно награжден его отец. Об этом рассказал глава Туймазинского района Айдар Суфиянов у себя на странице в соцсетях. На торжественной церемонии вручения награды присутствовали также близкие родственники погибшего героя – мать, супруга, сын, а также ветераны ВДВ.

– Артур Нальвадов всегда будет истинным примером настоящего мужчины, настоящего защитника Отечества для своего сына, примером для молодежи и для всех своих земляков. Мы сохраним в памяти имена всех наших ребят, сражающихся за правду и справедливость, за нашу великую страну, - подчеркнул глава Туймазинского района Айдар Суфиянов.

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