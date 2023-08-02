В Уфе осудили мужчину, ограбившего магазин электроники с игрушечным пистолетом

Фото: прокуратура РБ

В Уфе Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в групповом разбойном нападении на магазин электроники. Как удалось установить в ходе следствия, ограбление злоумышленники планировали на протяжении 3 месяцев – с февраля по апрель 2023 года. Грабители несколько раз приходили в магазин, осматривали помещение, изучали график работы, а также заранее купили игрушечные пистолеты и пластиковые стяжки.

В апреле, выбрав удобное время, грабители пришли в магазин, где распылили директору и сотруднику перцовый баллончик в лицо, связали их стяжками, после чего забрали из сейфа 4,8 млн рублей, а также прихватили 7 смартфонов общей стоимостью около 300 тысяч рублей, после чего поспешили скрыться на машине. Злоумышленников быстро удалось задержать по горячим следам и арестовать. Свою вину они отрицать не стали.

– Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения сводобы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Что касается его соучастников, то уголовное дело в их отношении сейчас расследуется, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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