Радий Хабиров поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров принял участие в праздничной встрече, посвященной Дню воздушно-десантных войск, где поздравил всех ветеранов и военнослужащих ВДВ. Торжественная церемония прошла в знаковом месте – парке «Патриот», который носит имя десантника, Героя России Максима Серафимова.

– Сегодня для ВДВ – особое время. Это действительно наиболее боеспособные части, которые эффективно выполняют задачи специальной военной операции. Один из наших добровольческих батальонов носит имя Героя России, десантника Александра Доставалова. Сейчас в Башкортостане формируется новый батальон – в честь Героя России, десантника Алмаза Сафина, - рассказал Радий Хабиров.

Также глава республики предложил превратить праздник ВДВ в «добрую традицию» и каждый год встречаться в парке «Патриот» с представителями ВДВ и их семьями, чтобы «сказать спасибо – за службу, мужество, героизм».