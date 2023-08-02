В Уфе на создание экспозиции будущего музея имени Шаляпина выделят до 37 млн рублей

Фото: западный дом усадьбы братьев Соловьевых. 2GIS

Национальный музей Башкирии ищет подрядчика, который займется экспозицией будущего музея музыки имени Федора Шаляпина. Как сообщает РБК-Уфа, начальная максимальная цена контракта составляет 37,1 млн рублей, а средства будут выделены из республиканского бюджета. Уточняется, что работы должны быть выполнены до середины декабря 2023 года.

Экспозиция музея должна раскрывать основную задумку: жизнь и творчество великого исполнителя в Уфе, его вклад в городскую культуру и, конечно же, как повлияло проживание в башкирской столице на творчество Шаляпина. Общая площадь экспозиции составит более 146 квадратных метров, при этом должно быть предусмотрено мультимедийное оборудование для большей наглядности и другие важные детали, например, стилизованная мебель и стилизованный киоск для продажи тематических сувениров. Сам же музей планируют открыть в западном доме усадьбы братьев Соловьевых весной 2024 года – на его строительство предусмотрено более 70 млн рублей.