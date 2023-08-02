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НовостиПроисшествия2 августа 2023 13:00

Лжеброкеры выманили у жителей Башкирии 3,5 млн рублей

Трое жителей республики, интересовавшиеся инвестициями, попались на уловку телефонных мошенников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото Мария ЛЕНЦ

Фото Мария ЛЕНЦ

Трое жителей Башкирии лишились миллионов из-за своей доверчивости. Мошенники, представившиеся инвестиционными помощниками, выманили у них 3,5 млн рублей, два из которых - кредитные.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, аферисты действовали по проверенной схеме: предлагали начать инвестировать с малых сумм, а затем уверяли вложить огромные суммы.

- Граждане, поверив им на слово, вложили кредитные средства в общей сложности около 2 миллионов рублей, а также около 1,5 миллионов рублей личных накоплений. Однако, инвестиционные планы провалились, так как после перевода денежных средств все телефонные брокеры перестали выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего начато разбирательство. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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