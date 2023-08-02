Лжеброкеры выманили у жителей Башкирии 3,5 млн рублей

Фото Мария ЛЕНЦ

Трое жителей Башкирии лишились миллионов из-за своей доверчивости. Мошенники, представившиеся инвестиционными помощниками, выманили у них 3,5 млн рублей, два из которых - кредитные.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, аферисты действовали по проверенной схеме: предлагали начать инвестировать с малых сумм, а затем уверяли вложить огромные суммы.

- Граждане, поверив им на слово, вложили кредитные средства в общей сложности около 2 миллионов рублей, а также около 1,5 миллионов рублей личных накоплений. Однако, инвестиционные планы провалились, так как после перевода денежных средств все телефонные брокеры перестали выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего начато разбирательство. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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