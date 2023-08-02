Залез и не мог спуститься: спасатели в Башкирии помогли застрявшему на дереве котенку

Фото: госкомитет РБ по ЧС

В Кумертау сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС спасли котенка. Животное взобралось на дерево и не смогло спуститься. На помощь пушистому малышу пришли спасатели.

Оказалось, что котенок уже больше суток сидел на дереве. Хозяин животного не смог самостоятельно снять его и позвонил в экстренные службы.

- Спасатели эвакуировали питомца с помощью трехколенной лестницы, - рассказали в ведомстве.

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