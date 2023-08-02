Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 12:00

Залез и не мог спуститься: спасатели в Башкирии помогли застрявшему на дереве котенку

Спасатели в Башкирии помогли котенку, застрявшему на дереве
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

В Кумертау сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС спасли котенка. Животное взобралось на дерево и не смогло спуститься. На помощь пушистому малышу пришли спасатели.

Оказалось, что котенок уже больше суток сидел на дереве. Хозяин животного не смог самостоятельно снять его и позвонил в экстренные службы.

- Спасатели эвакуировали питомца с помощью трехколенной лестницы, - рассказали в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.