В Башкирии спасли провалившуюся в колодец женщину

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иглинском районе Башкирии местная жительница провалилась в колодец. На помощь пострадавшей пришли пожарные. Об этом сообщает пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

По информации ведомства, несчастный случай произошел в селе Урман накануне, 1 августа, днем. Женщина упала в сооружение и не могла выбраться.

- На место происшествия оперативно прибыли пожарные госкомитета РБ по ЧС и подняли пострадавшую наверх. От медицинской помощи женщина отказалась, - заключили в ведомстве.

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