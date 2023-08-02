Под Уфой четыре птенца вылупились в чайной чашке

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В уфимском Юматово родились четыре птенца в чайной чашке. Необычное место для гнезда выбрала мама новорожденных. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», появление на свет малышей засняли местные жители.

Чашку с птенцами нашли на подоконнике дачного домика. Кружку оставили жильцы, и уже совсем скоро в ней появились яйца, а через дней - маленькие желторотики.

В новом доме птенцы надолго не задержались: научившись летать, они покинули свое стеклянное гнездо.

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