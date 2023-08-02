Сближение Луны и Сатурна смогут наблюдать жители Башкирии 3 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления - сближения Луны и Сатурна. Об этом рассказали в уфимском планетарии. Найти вторую по величине планету нашей системы будет нетяжело.

— Среди звезд, окружающих этой ночью Луну, Сатурн будет самой яркой "звездой", — говорят астрономы.

Так, в четверг, 3 августа Сатурн взойдет на юго-востоке в десять вечера — через 45 минут после захода Солнца, а уже через полчаса покажется и спутник Земли.

— Оба светила будут видны в созвездии Водолея до рассвета, — обещают специалисты.

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