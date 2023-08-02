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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:25

У летевшего из Уфы в Когалым самолета отключился автопилот

У самолета Уфа - Когалым в воздухе отключился автопилот
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время полета самолета, совершавшего рейс Уфа — Когалым, отключился автопилот. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». По имеющейся информации, сбой произошел у воздушного судна, принадлежащее авиакомпании «ЮТэйр».

— Днем 1 августа на эшелоне 350 борт доложил о потере статуса системы сокращённого минимума вертикального эшелонирования, — говорится в сообщении.

Известно, что рейс благополучно был завершен: самолет сел в аэропорту Когалыма.

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