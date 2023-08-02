Угрожающий взорвать гранату в Уфе мужчина потребовал для переговоров главу Башкирии

Фото с места происшествия

В Уфе мужчина, который грозится взорвать гранату на Нагаевском шоссе, потребовал для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

Напомним, вооруженный мужчина появился на Нагаевском шоссе возле местной АЗС незадолго до полудня 2 августа. Из-за него силовики перекрыли трассу. По предварительным данным, он является военным дезертиром. На него предположительно завели уголовное дело за оставление части, и он требует отменить разбирательство против него. Сейчас полиция ведет с ним переговоры.

Официальных комментариев по поводу ситуации МВД и Росгвардия Башкирии пока не дают.