Из-за коммунальной аварии жилые дома Уфы остались без воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе произошла коммунальная авария. Из-за технических неполадок пришлось отключить несколько домов от водоснабжения. Об этом сообщили в в пресс-службе «Уфаводоканала».

- В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 150 мм, - уточнили в МУП УИС.

Известно, что инцидент произошел на улице Р. Зорге. Там из земли обнаружена утечка.

Так, временно без холодной воды остались жилые дома по адресу:

- ул. Парковая, 2, 2/3, 2/2;

- ул. Р. Зорге, 31, 31/3, 31/1, 31/2, 37/2, 37/3.

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