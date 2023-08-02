Авиарейс Уфа — Москва снят с маршрута из-за сломанных лопаток вентилятора

Автор фотографии: Веленгурин Владимир

Самолет Уфа — Москва был снят с рейса из-за найденных повреждений. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент». Известно, что воздушное судно принадлежит компании «Аэрофлот».

При осмотре самолета специалисты обнаружили пять повреждённых лопаток вентилятора СУ № 1, повреждения акустической панели и прирабатываемого слоя под лопатками. Уточняется, что технические неполадки не связаны с посторонним воздействием.

На сегодняшний день воздушное судно отстранено от полетов.

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