Хирурги Уфы спасли пациентку с объемной внутримозговой гематомой

Фото из ТГ-канала Айрата Рахматуллина

В Уфе спасли жизнь 67-летней пациентке, у которой была диагностирована внутримозговая гематома объемом 80 мл. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем ТГ-канале. По словам главы ведомства, женщина поступила в в региональный сосудистый центр больницы № 21 в бессознательном состоянии.

Пациентка пожаловалась на плохое самочувствие на работе и обратилась в медпункт. Его сотрудница вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила женщину в больницу, где ей провели сложную операцию, которая спасла уфимке жизнь.

- Ей провели ангиографию, благодаря которой выявили и успешно удалили внутримозговую гематому объемом 80 мл. После операции состояние пациентки заметно улучшилось, появились движения в конечностях и частично восстановилась речь, - рассказал министр.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию под наблюдением врачей.

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