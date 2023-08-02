В Уфе 24-летний парень отдал 89 тысяч рублей «директору салона интим-услуг»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 24-летний молодой человек лишился крупной суммы денег, попавшись на ложь аферистов. Уфимец в отделении полиции рассказал, что хотел воспользоваться интим-услугами, которые предлагал один из сайтов в Сети, однако никто не взял трубку, а уже на следующий день ему поступил звонок от мужчины, который представился «директором салона интим-услуг».

- Звонивший потребовал от заявителя денежные средства в размере 89 тысяч рублей аргументируя тем, что из-за звонка «слетела программа учета заказов» и «работницы» остались без клиентов, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Поверив в легенду мошенников, уфимец перевел деньги, однако быстро понял, что попался на удочку аферистов и поспешил обратиться за помощью к правоохранителям.

По факту мошенничество заведено уголовное дело.

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