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НовостиОбщество2 августа 2023 7:09

В Башкирии сотрудникам УМПО запретили пользоваться техникой Apple

На заводах УМПО в Башкирии запретили пользоваться техникой Apple
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

На заводах УМПО вступил в силу запрет на пользование техникой Apple. Это следует из приказа, который подписал управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

С 1 августа под ограничение попадают телефонные аппараты, смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры производства Apple. В документе уточняется, что перечисленная техника не должна быть использована для работы, а корпоративные SIM-карты запрещается вставлять в телефоны и планшеты.

Сотрудникам на время рабочих смен будут выдаваться корпоративная электроника.

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