В Башкирии двое мужчин избили до смерти экс-полицейского

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кумертау экс-полицейский погиб от рук знакомых, которые избили его до смерти. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, в гибели мужчины обвиняются двое местных жителей 35 и 42 лет.

Как следует из материалов дела, 24 июня в квартире брата потерпевшего собралась компания из четырех мужчин и двух женщин. Во время застолья между бывшим сотрудником полиции и ранее судимым мужчиной произошла ссора из-за службы первого в органах. В ходе конфликта двое горожан жестоко избили потерпевшего, от полученных травм он умер до приезда скорой.

Известно, что один из обвиняемых после избиения лег спать в квартире, а его сообщник скрылся, однако затем был задержан.

Уголовное дело направлено в суд.

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