В Башкирии выберут нового подрядчика по вывозу ТКО в Иглинском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за массовых жалоб жителей Иглинского района Башкирии разрывают договор с мусорным подрядчиком «ЭкоТранс». Об этом сообщает пресс-служба минэкологии региона. По информации ведомства, мусор вывозят с задержками.

- Для стабилизации ситуации по вывозу твёрдых коммунальных отходов, в район привлечено пять единиц специальной техники МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», проводится работа по аренде спецавтомобилей для вывоза отходов, - рассказали в ведомстве.

Известно, что министерство готовит аукционные документы для выбора нового оператора по вывозу ТКО.

Уточняется, что жители Иглинского района могут рассчитывать на перерасчет в случае оказания услуг ненадлежащего качества.

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