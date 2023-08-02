«Не мог смотреть, как люди тонут»: пенсионер из Башкирии спас в Пермском крае от гибели 11-летнюю девочку и ее отца

Фото из личного архива героев публикации

В Пермском крае во время отдыха едва не погибла 11-летняя девочка и ее отец. Как сообщает «КП-Пермь», все произошло 30 июля на водоканале на улице Уральской. Семья из Чайковского решила отдохнуть на пляже в жаркий и знойный день, однако еще не знала, чем это закончится.

По словам Снежаны, мамы пострадавшей девочки, ее дочь купалась в воде, когда мимо нее проплыл катер и создал волны. Ребенка стала засасывать, будто в воронку, вспоминает женщина. На крики дочери прибежал отец и пытался спасти ее, однако у него прихватило сердце, и помощь понадобилось уже им двоим.

К счастью, на берегу оказался Евгений Зайдуллин из деревни Старый Кызыл Яр. Мужчина вышел на пенсию несколько дней назад и приехал в Пермский край в гости. Пенсионер услышал крики о помощи и не стал терять ни минуты: бросил полотенце мужу Снежаны и стал тянуть утопающих из воронки. Обоих удалось спасти.

- Смотреть, как тонут люди, он просто не мог. Не передать словами, как я ему благодарна. Если бы не он, дочь и муж могли погибнуть на моих глазах, - говорит Снежана.

Женщина намерена встретиться со спасителем ее близких и дружить семьями в будущем.

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