В Башкирии спасатели ликвидировали все лесные пожары

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Башкирии нет ни одного действующего пожара. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

Ранее очаг возгорания был обнаружен и потушен в лесу Белорецкого района. Для его ликвидации были привлечены 16 человек и шесть единицы техники.

Напомним, с начала пожароопасного периода в регионе возникли 135 природных пожаров на общей площади более 3400 гектаров.

В госкомитете обратились к жителям Башкирии с просьбой соблюдать технику безопасности при посещении леса.

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