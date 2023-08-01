«Град и сильнейший ливень»: жители района Башкирии сообщили об обрушившейся непогоде

Фото: https://vk.com/anon_uchaly

Жители нескольких сел 1 августа сообщили об обрушившейся на них непогоде. Сообщения о граде и сильном ливне поступили сразу из нескольких населенных пунктов. По словам очевидцев, крупный град выпла в Кунакбаево. Такая же ситуация произошла и в Уральске.

— В Мансурово тоже был град и сильнейший ливень, — поддержали автора поста в социальных сетях.

Аналогичные сообщения поступили и со стороны озера Чупле-Куль.

— Тоже град был, но в Рысаево один конец только попал, — пишет местный житель.

Напомним, что 31 июля над селом в Баймакском районе пронеслось торнадо. В МЧС Башкирии передавали, что из-за стихии в селе Тубинском повредились надворные постройки, крыши домов и опоры линии электропередач.

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