Стало известно, какая погода ожидается в Башкирии в последний месяц лета

Фото: архив КП

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз на последний день лета. По предоставленным данным, в августе ожидается теплая погода. Данные опубликованы на сайте метеорологов в 1-го числа.

Сообщается, что в среднем температура воздуха будет на один градус выше нормы, которая составляет +17,2°.

Что касается месячного количества осадков, то оно будет меньше нормы. Предполагается, что этот показатель составит 45-65 мм.

Напомним, что в среду, 2 августа, в Башкирии ожидаются дожди и сильный ветер. Спасатели в связи с этим опубликовали экстренное сообщение.

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