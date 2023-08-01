В Уфе до 30 сентября ограничат движения по улице Авроры

Фото: архив КП
Администрация Уфы сообщила о новом ограничении дорожного движения. По информации пресс-службы муниципалитета, движение на улице Авроры будет запрещено вплоть до 30 сентября.
В мэрии отметили, что ограничения будут действовать от перекрестка с улицей 1-й Кронштадской до пересечения с Подполковника Недошивина. Решение принято в связи со строительством тепловой сети, передается в сообщении.
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