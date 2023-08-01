Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» самой востребованной программой

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях

«Башкирские дворики» - самая популярная среди населения программа. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, «Дворики» могут называться лучшей из существующих в регионе программ.

– Благодаря ей жители получают безопасные, комфортные пространства, удобные для всех – детей, пожилых, автолюбителей, – написал Радий Хабиров.

Руководитель Башкирии также заявил, что бюджет программы может быть увеличен на следующий год. По его словам, сейчас силы были сосредоточены на Уфе, так как у столицы республики грядет юбилей, однако уже после него деньги направят и на другие районы Бащкирии.

– До сих пор мы много внимания уделяли Уфе – готовим столицу к юбилею. Теперь будем стараться строить больше «Башкирских двориков» в других городах и районах, – заключил Хабиров.

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