Больным пассажиром, из-за которого экстренно приземлился самолет в Уфе, оказался ребенок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе экстренно приземлился самолет, летевший из Сочи в Екатеринбург. Причиной внеплановой посадки оказалось плохое самочувствие одного из пассажиров. Как рассказали в авиакомпании Smartavia, которой принадлежит самолет, больным оказался ребенок.

— Командир воздушного судна принял решение совершить промежуточную посадку на запасном аэродроме — в Уфе, — заявили в авиакомпании.

Известно, что юный пациент остался в Башкирии. Самолет улетел через час после посадки в Екатеринбург, пассажиры салон воздушного судна не покидали.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.