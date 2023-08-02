Десятки домов Уфы останутся без горячей воды 2 августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 2 августа, в Уфе несколько жилых домов останутся без горячей воды. Об этом сообщает МУП УИС.

Так, чайники и тазики понадобятся жильцам следующих домов:

- ул. Генерала Кусимова 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1;

- ул. Дагестанская 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 19/1, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39;

- ул. Мечтателей, 11, 6, 8ю.

Жителей этих домов предупредили, что горячей воды не будет с 10 утра до девяти вечера.

Уфимцев просят проявить понимание и приносят свои извинения.

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