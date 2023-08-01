Проломил череп газонокосилкой: шумевший утром сосед ударил жителя Башкирии за замечание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сибае 36-летний мужчина оказался на больничной койке после разговора с соседом. Горожанин получил травму головы за замечание. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Выяснилось, что 31-летний мужчина решил покосить траву утром. Не самые приятные звуки разбудили его соседа, который вышел на улицу, чтобы сделать ему замечание. Слово за слово и между жителями Сибая завязалась драка.

- В ходе конфликта потерпевший нанес удар кулаком в лицо своему оппоненту, на что тот в ответ ударил его газонокосилкой. Потерпевший потерял сознание, скорую медицинскую помощь ему вызвали соседи, - уточнили в МВД.

31-летний подозреваемый дал признательные показания. Теперь ему грозит реальный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

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