Ограничения на Степана Кувыкина в Уфе продлены до 1 сентября

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе продлены ограничение на движение транспорта по улице Степана Кувыкина. Об этом сообщает городская мэрия.

Как уточнили в администрации, из-за ремонта на улице Рабкоров было введено ограничение по правой полосе Кувыкина. Ремонтные работы планируется завершить к концу 2023 года.

Автомобилистов и горожан просят заранее планировать свой маршрут.

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