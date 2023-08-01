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НовостиОбщество1 августа 2023 12:30

Ограничения на Степана Кувыкина в Уфе продлены до 1 сентября

Из-за ремонта Рабкоров до 1 сентября продлены ограничения на Кувыкина в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе продлены ограничение на движение транспорта по улице Степана Кувыкина. Об этом сообщает городская мэрия.

Как уточнили в администрации, из-за ремонта на улице Рабкоров было введено ограничение по правой полосе Кувыкина. Ремонтные работы планируется завершить к концу 2023 года.

Автомобилистов и горожан просят заранее планировать свой маршрут.

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