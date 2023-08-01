Опасные природные явления обрушатся на Башкирию 2 августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся на республику гроз. Экстренное сообщение рассылает МЧС региона. По информации ведомства, в среду, 2 августа, в Башкирии ожидаются дожди и сильный ветер.

- Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый, - говорится в прогнозе.

В этот день синоптики обещают 28-градусную жару днем и ночное похолодание до +11 градусов.

Напомним, накануне смерч обрушился на одну из деревень в Баймакском районе республики. Из-за сильного ветра пострадали крыши и заборы сельчан, повалены деревья.

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