В очень тяжелом состоянии: уфимские врачи борются за жизнь выпавшей из окна 2-летней девочки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно состояние выжившей после падения с четвертого этажа двухлетней девочки. Несчастный случай произошел ранним утром 31 июля в Кумертау на улице Логовой. Ребенка с травмой головы госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщает региональный минздрав, состояние малышки оценивается как крайне тяжелое. Она находится на аппарате ИВЛ.

- В больницу Кумертау выехала бригада врачей из республиканской детской клинической больницы, - заявили в ведомстве.

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