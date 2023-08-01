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НовостиПроисшествия1 августа 2023 10:29

В очень тяжелом состоянии: уфимские врачи борются за жизнь выпавшей из окна 2-летней девочки

К выпавшей из окна четвертого этажа девочке выехала бригада медиков из Уфы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно состояние выжившей после падения с четвертого этажа двухлетней девочки. Несчастный случай произошел ранним утром 31 июля в Кумертау на улице Логовой. Ребенка с травмой головы госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщает региональный минздрав, состояние малышки оценивается как крайне тяжелое. Она находится на аппарате ИВЛ.

- В больницу Кумертау выехала бригада врачей из республиканской детской клинической больницы, - заявили в ведомстве.

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