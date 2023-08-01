Предполагаемого педофила задержали в Уфе полицейские

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В Уфе задержан мужчина по подозрению в домогательствах к маленьким девочкам. Об этом сообщает МВД по Башкирии. Ранее жители Кузнецовского затона сообщали о предполагаемом педофиле, который наблюдает за детьми и пристает к ним. По их словам, уфимец напугал девочек своим поведением.

Мужчину доставили в участок для установления всех обстоятельств произошедшего.

— Материалы по данному факту будут переданы в территориальное подразделение СК России для принятия процессуального решения, — прокомментировали в ведомстве.

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