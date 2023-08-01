В Башкирии выросла цена за литр бензина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии выросла стоимость бензина. С 1 августа на АЗС «Башнефти» стоимость топлива выросла в зависимости от марки на 20 и 50 копеек. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, литр АИ-100 на сегодняшний день стоит 61,15 рублей, за АИ-92 придется отдать 47,95 рублей, а литр АИ-95 стоит 51,15 рублей.

Как объяснили в министерстве торговли и услуг Башкирии, рост цен на горючее связано увеличением биржевой стоимости на данный вид топлива.

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