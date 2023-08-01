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НовостиПроисшествия1 августа 2023 7:48

Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Башкирии

Сейчас девочка находится под наблюдением медиков в больнице Кумертау в стабильно тяжелом состоянии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кумертау из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок. Девочка упала с высоты четвертого этажа дома по улице Логовой. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, ребенку удалось выжить. Он был экстренно госпитализирован в больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, она получила тяжелую травму головы.

По факту произошедшего начата проверка.

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