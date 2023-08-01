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НовостиОбщество1 августа 2023 7:38

На улице Октябрьской революции в Уфе на две недели закроют проезжую часть

В Уфе на улице Октябрьской революции вводится ряд ограничений для автомобилистов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Оберемченко Николай

Фото: Оберемченко Николай

В Уфе закроют проезжую часть на улице Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Уточняется, что ограничения, которые были введены сегодня, 1 августа, связаны с реконструкцией улицы.

— С 1 августа будут перекрыты две полосы проезжей части по ул. Ленина — от Пушкина до Октябрьской революции, — объяснили в администрации Уфы.

Также для движения не будет доступен и участок самой ремонтируемой улицы — от Цюрупы до Ленина.

Уточняется, что перекрытие дороги запланировано до 14 августа. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

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