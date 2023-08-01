Названы сроки выплат пособий на детей до 17 лет в Башкирии

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В начале августа жители Башкирии получат выплаты на детей. Об этом напомнили в СФР республики.

Первые пособия будут перечислены 3 августа родителям детей до 17 лет, а также беременным женщинам. В четверг выплат стоит ждать и тем, кто получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и по беременностям родам.

Ежемесячная выплата из маткапитала будет перечислена на карты 4 августа, так как в этом месяце пятое число выпадает на субботу.

- Если дата приходится на выходной день, то выплата поступает в ближайший рабочий день накануне, - объяснили в СФР.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям придет 8 августа.

- Обратите внимание, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня, - обратились к жителям Башкирии в Соцфонде.

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